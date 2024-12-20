"Оказался на грани": гражданка Германии лечила сына от алкоголизма в Павлодаре

Жительница Германии поблагодарила участкового за помощь в определении ее сына, страдающего алкоголизмом, на принудительное лечение в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к участковому инспектору полиции Айгуль Сарсембеновой по телефону обратилась гражданка Германии с просьбой помочь ее сыну, который злоупотребляет спиртными напитками.

Женщина просила помочь ей в решении вопроса с его лечением, так как он страдает от алкоголизма.

Майор полиции Айгуль Сарсембенова направилась по адресу, побеседовала с членами семьи и опросила соседей. После она занялась сбором необходимых документов, оформила материал, сопровождала мужчину в больнице, когда собирали результаты обследования.

"В результате мужчина был оформлен на принудительное лечение от алкоголизма. После чего она сообщила обратившейся за помощью матери об определении сына на лечение", - рассказали в ДП Павлодарской области.

На днях мать павлодарца рассказала о своей истории в местном паблике.

"Я проживаю в Германии и находилась в постоянном беспокойстве из-за состояния здоровья своего сына, который оказался на грани трагедии. Несмотря на то, что сын живет в Казахстане, я искала все возможные способы помочь ему и обеспечить его лечение", - поделилась женщина.

Она выразила благодарность участковому инспектору Айгуль Сарсембеновой.

"Инспектор не только отнеслась с пониманием к ситуации, но и организовала процедуру, которая позволила направить сына на принудительное лечение. Этот шаг был необходим, поскольку добровольное лечение не приносило ожидаемых результатов, а ситуация становилась все более критичной", - написала жительница Германии.

В благодарственном письме женщина выразила свою признательность за чуткость и профессионализм в решении этой деликатной проблемы. Она отметила, что именно благодаря вмешательству полиции удалось избежать более серьезных последствий, а ее сын получил шанс на восстановление и начало новой жизни.

Ранее жители одной из многоэтажек Павлодара, которые страдали от поведения своего соседа, с помощью участкового добились его принудительного лечения. По словам жильцов дома, мужчина устраивал дома притон и антисанитарию, нарушая покой соседей.

А 42-летней жительнице Кокшетау помогли начать жизнь с чистого листа - она живет в центре адаптации и продолжает борьбу с пагубной привычкой. Женщина собирается пройти лечение в наркологии от алкоголизма, а также уже успела поработать с психологом.