"Цена будет приемлемая": аким Астаны – о проезде на строящемся LRT

На брифинге в СЦК аким Астаны сообщил, что цена для проезда на LRT, который запустят примерно через год, будет "разумная", передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы закончили практически все строительные работы по эстакаде. Вся инфраструктура LRT летом будет уже готова. Сейчас идет укладка рельсов, весной начнется работа по сигнализации. Первые поезда будут приходить уже в августе-сентябре следующего года. Мы планируем, что осенью 15 составов придет. Техническое движение будет открыто в конце следующего года, с полным запуском в рабочем варианте в начале 2026 года.

Изначально, когда проект планировался, ожидался поток примерно в 20 тысяч пассажиров в сутки. Мы видим, что этот поток будет гораздо больше. Возможно, в разы. Поэтому стоимость будет пересчитываться. Я сейчас вам конкретную стоимость не скажу. Но скажу, что это общественный транспорт… мы стараемся держать стоимость услуг общественного транспорта в пределах возможных для оплаты всем слоям населения. Поэтому цена будет разумной и приемлемой", - заявил Женис Касымбек.

Отметим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась - в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте.

Также в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

Также аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.