Дефицит автогаза объяснил аким Мангистауской области

Аким Мангистауской области в СЦК прокомментировал вопрос, почему в нефтегазовом регионе часто наблюдается дефицит автогаза, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос по дефициту газа акиму задали журналисты. Они отметили, что почти весь год страна видела огромные очереди на газовых АЗС Актау и области.

"Квота для Мангистауской области, которая отпускается Минэнерго, составляет 18 тыс. кубов. В последние месяцы, из-за ремонта заводов, количество уменьшилось до 17 тысяч. Сегодня мы запросили у Минэнерго дополнительно 19 тысяч кубов - поддержали. Сейчас идет на районных уровнях распределение этого газа для заправок.

В целом, дефицит газа ощущается тогда, когда есть большой наплыв транзитных автомашин, которые также ездят на газу", - пояснил Нурдаулет Килыбай.

В октябре сообщалось, что жители Актобе жалуются на проблемы с доступом к газу, из-за которых они вынуждены часами стоять в очередях. В акимате объяснили ситуацию техническими неполадками на одном из заводов.

Позже стало известно, что в Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа.

В ноябре перебои с поставками сжиженного газа в Актау прокомментировал глава КМГ.

А глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, как долго в Казахстане будет наблюдаться дефицит автогаза.