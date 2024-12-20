Светофор на одном из перекрестков путает автомобилистов Караганды (видео)

Жители Караганды пожаловались на некорректную работу светофора на перекрестке улиц Гоголя и Космонавтов. Власти приняли решение демонтировать табло обратного отсчета, передает ekaraganda.kz.

Автомобилисты сообщили, что табло обратного отсчета светофора неверно информирует об оставшемся времени до включения разрешающего сигнала.

"Перекресток улиц Гоголя и Космонавтов, светофор неправильно информирует об оставшемся времени до включения разрешающего сигнала. Проблема наблюдается длительное время", - сообщили местные жители.

На видео, предоставленном местным жителем, видно, что при запрещающем сигнале после отметки в 61 секунду загорается зеленый свет. Это создает путаницу и неудобства для участников дорожного движения.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды сообщили, что табло будет демонтировано. На его месте не планируют устанавливать новое - на перекрестке больше не будет табло обратного отсчета.

Ранее сообщалось, что жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане просят устранить опасность.

Также стало известно, что новый асфальт в Караганде пришел в негодность спустя месяц после укладки. Жители 18 микрорайона пожаловались на некачественно выполненные работы по благоустройству и попросили переделать асфальт.