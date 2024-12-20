Актюбинцев попросили не препятствовать уборке снега на дорогах

С ноября 2024 года в Актюбинской области за несоблюдение требований по зимнему содержанию дорог к административной ответственности привлечены 25 юридических лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в целях обеспечения безопасности и нормального функционирования дорожной инфраструктуры работы по зимнему содержанию дорог находятся под постоянным контролем управления административной полиции.

Департамент полиции Актюбинской области также призывает участников дорожного движения не препятствовать лицам, ответственным за уборку дорог, при проведении снегоуборочных работ. Это включает в себя уборку автомобильных дорог и стоянок специальной техникой в зимний период.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил и уважения труда специалистов, обеспечивающих безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Актобе выпал обильный снегопад. Для уборки снега было задействовано 17 подрядных организаций с техникой на 24 участках города. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

Также стало известно, что в Алматы за двое суток выпала треть от среднемесячной нормы осадков. С последствиями снегопада боролись больше тысячи рабочих.