"Я не рекомендую учиться в Актау": аким Мангистауской области посоветовал молодежи уезжать

На брифинге СЦК аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай заявил, что не оставил бы своих детей в Актау для получения высшего образования, передает корреспондент NUR.KZ.

У акима Мангистауской области спросили, не планирует ли он увеличить количество университетов в регионе, в частности, в Актау.

"Сейчас 13 тысяч студентов обучаются (в вузах - прим. ред.), необязательно учиться непосредственно в городе Актау. На мой взгляд, если бы моя воля была, мой выбор, я бы сам, если бы родился и вырос в Актау, мне бы хотелось, например, учиться в другом регионе.

Я, например, учился в Алматы. (...) Я там нашел новых друзей, я знаком с менталитетом всего Казахстана, то есть для меня нет такого понятия - с востока, запада, юга и севера. Друзья по всему Казахстану живут.

На мой взгляд, лучше уехать учиться в другой город, нежели оставаться в своем родном городе. Для расширения кругозора, мышления и просто чтобы найти друзей", - сообщил аким.

Нурдаулет Килыбай также добавил, что учиться в другом городе он советует не потому что "не уважает" качество образования в Актау.

"Я бы даже своих детей желательно не оставлю в Актау, мне нужно, чтобы они нашли друзей. Каким путем я проходил, таким путем должны проходить и дети. Я не рекомендую учиться в Актау, честно скажу, не потому что качество я не уважаю", - сказал он.

Журналисты обратили внимание на то, что акимы других областей и городов пытаются удержать студентов для развития своего региона. Они уточнили, "нормально ли" для самого акима, что студенты уезжают в Астану, Алматы или Шымкент.

"Естественно, нормально, пускай уезжают. Я даже своих детей, желательно, не оставлю в городе Актау. Мне нужно, чтобы они нашли друзей.

То есть таким путем, как я проходил, такой же путь должны пройти и дети, родственники. Я не рекомендую учиться в Актау, честно скажу. Не потому, что качество не уважаю - Yessenov University качественные кадры. Но в плане кругозора, в плане того, что я говорил, намного полезнее учиться в других местах", - ответил аким.

Напомним, Нурдаулет Килыбай назначен акимом Мангистауской области в мае текущего года. Ранее он занимал должность генерального директора "Озенмунайгаз".

Сегодня на брифинге он ответил на вопросы журналистов и рассказал, что проблему питьевой воды в Актау решат к маю 2025 года.

Также его спросили о мужчине, совершившем самоподжог. Килыбай рассказал, почему не принял мужчину, который в последующем умер от полученных травм.