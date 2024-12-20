Кто из казахстанских звезд выступит на зажжении главной елки в Павлодаре
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В Павлодаре на церемонии зажжения огней на главной елке в рамках праздничной программы выступят казахстанские звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщается в официальном аккаунте акимата Павлодара в Instagram, 21 декабря состоится зажжение огней главной елки на центральной площади города.
Начиная с 17.00 стартует праздничная программа, где выступят казахстанские звезды Жанар Дугалова и группа "Меховая 8/1".
По традиции в этот день одновременно зажгут свои огни елки и в микрорайонах города: в парках Гагарина и на улице Литвинова, в скверах театра имени Ж. Аймаутова и у бассейна "Ертіс Олимпик", в микрорайоне "Достык", на Естаевском спуске, а также в селах Кенжеколь, Атамекен и Мойылды.
Также будет открыт каток, олицетворяющий символ наступающего года.
"Приглашаем всех окунуться в праздничную атмосферу зимней сказки!" - обратились к павлодарцам в акимате.
Ранее стало известно, что в этом году на световое украшение Павлодара из бюджета выделили более 89 млн тенге. К Новому году устанавливают малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику. Всего - порядка 300 элементов.
Совершенно новым объектом в городе станет каток в форме символа 2025 года - змеи. Его откроют напротив областного акимата. В последний раз здесь каток заливали в 2016 году.
Однако не все павлодарцы оказались довольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами. Всего в Павлодаре обустраивают 10 зимних горок. На их установку и обслуживание выделили около 6 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202834-kto-iz-kazahstanskih-zvezd-vystupit-na-zazhzhenii-glavnoy-elki-v-pavlodare/