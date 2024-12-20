Кто из казахстанских звезд выступит на зажжении главной елки в Павлодаре

В Павлодаре на церемонии зажжения огней на главной елке в рамках праздничной программы выступят казахстанские звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата Павлодара в Instagram, 21 декабря состоится зажжение огней главной елки на центральной площади города.

Начиная с 17.00 стартует праздничная программа, где выступят казахстанские звезды Жанар Дугалова и группа "Меховая 8/1".

По традиции в этот день одновременно зажгут свои огни елки и в микрорайонах города: в парках Гагарина и на улице Литвинова, в скверах театра имени Ж. Аймаутова и у бассейна "Ертіс Олимпик", в микрорайоне "Достык", на Естаевском спуске, а также в селах Кенжеколь, Атамекен и Мойылды.

Также будет открыт каток, олицетворяющий символ наступающего года.

"Приглашаем всех окунуться в праздничную атмосферу зимней сказки!" - обратились к павлодарцам в акимате.

Ранее стало известно, что в этом году на световое украшение Павлодара из бюджета выделили более 89 млн тенге. К Новому году устанавливают малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику. Всего - порядка 300 элементов.

Совершенно новым объектом в городе станет каток в форме символа 2025 года - змеи. Его откроют напротив областного акимата. В последний раз здесь каток заливали в 2016 году.

Однако не все павлодарцы оказались довольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами. Всего в Павлодаре обустраивают 10 зимних горок. На их установку и обслуживание выделили около 6 млн тенге.