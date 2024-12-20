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Какие зимние развлечения подготовили для жителей Караганды

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Новый год
Новый год. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде завершают подготовку к зимнему сезону: заливаются катки, устанавливаются горки и праздничное оформление. Кататься на ледовых площадках можно будет с 21 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в парках и скверах города завершают заливку ледовых площадок и обустройство горок для катания с тюбингами. Также устанавливаются фотозоны и праздничное оформление.

В Центральном парке в этом году линейный каток расположили ближе к западной части — он стал длиннее и шире. Здесь установили новогоднюю елку и одну большую горку. На береговой линии будут четыре большие горки с выходом на озеро, площадь выезда на которое ограничена и ограждена. Из-за аэрации катка на парковом озере не будет.

В парке Майкудука установлена елка, ледовая площадка готова, завершается установка большой горки.

В Пришахтинске, в парке 40 лет Казахстана, появилась горка, а заливка катка завершится к 25 декабря.

В сквере у ДК в Сортировке готовы елка и каток.

На Юго-Востоке парк Победы украшен фотозонами и сказочными домиками. Здесь есть горка, каток, а также устанавливают елку.

В новом сквере "Сарыарка" оборудованы горка и ледовая площадка. Кататься на них можно бесплатно.

"Если нет в наличии тюбинга или коньков, пункты проката будут работать в Центральном парке, парке Майкудука и сквере "Сарыарка". Покататься на катках и горках можно будет уже 21 декабря", - сообщили в акимате Карагандинской области.

Этой зимой в областном центре заливают семь катков общей площадью 12 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Караганде и Темиртау с 20 декабря по 7 января можно будет посетить новогодние утренники с участием сказочных героев, спектакли и театральные квесты для детей разного возраста.

Также мы рассказывали о том, как украсить елку на Новый год: в 2025 году, как указывает восточный календарь, бразды правления перейдут к Зеленой Деревянной Змее. Чтобы задобрить символ года, украсьте елку декором соответствующей палитры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202798-kakie-zimnie-razvlecheniya-podgotovili-dlya-zhiteley-karagandy/

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