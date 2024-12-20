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Таксистов проверяют в Павлодарской области

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Водитель смотрит маршрут
Водитель смотрит маршрут на навигаторе. Иллюстративное фото: Freepik

В Павлодарской области начались проверки лиц, осуществляющих частные перевозки. Также проверяют законность нахождения в стране водителей-иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с целью обеспечения общественной безопасности и соблюдения иностранцами миграционного законодательства в период с 20 по 24 декабря на территории Павлодарской области пройдет республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Таксист-нелегал".

В период проведения ОПМ полицейскими будут организованы проверки иностранных граждан на предмет законности пребывания в Казахстане и легальности услуг по частным перевозкам.

"Стражами порядка приняты дополнительные меры по обеспечению в обществе принципа нулевой терпимости к мелким правонарушениям. Принцип "Закон и порядок" призывает граждан не только не нарушать правила, но и быть примером для других участников движения, способствуя созданию безопасной среды на дорогах", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что жителя Актау за занятие незаконным предпринимательством, а именно услугами такси, оштрафовали на сумму более 50 тыс. тенге. Мужчина не имел надлежащей регистрации в управлении государственных доходов в качестве ИП.

Также мы рассказывали, как изменились цены на услуги такси за 2024 год в Казахстане. Наибольший пик подорожания зафиксировали осенью - в октябре. Один километр поездки в такси по стандартному тарифу обходится в среднем по Казахстану в 320 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202788-taksistov-proveryayut-v-pavlodarskoy-oblasti/

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