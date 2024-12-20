Воздержаться от поездок на Медеу до конца снегопада попросили алматинцев
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В Алматы снегопад, который, по прогнозам, завершится только к вечеру. Акимат призывает соблюдать осторожность, быть внимательными на дорогах и воздержаться от поездок на Медеу, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, для борьбы с последствиями снегопада задействованы 603 единицы спецтехники и 1034 дорожных рабочих.
На местах дежурят 130 пескоразбрасывателей, включая модели "Эпока", "Джетбрум" и другие. Особое внимание уделено горным районам города, где южнее проспекта Аль-Фараби задействовано 28 пескоразбрасывателей для обработки дорог противогололедными материалами.
Малогабаритная техника в количестве 70 единиц занимается посыпкой тротуаров, остановок общественного транспорта и парковочных зон.
После прошедшего 15-16 декабря в городе Алматы снегопада в ночной период завершен массовый вывоз снега с магистральных улиц. За четверо суток вывезено 45 500 кубометров снега. Весь запланированный объем по вывозу снега выполнен.
По данным РГП "Казгидромет", высота нового снежного покрова сегодня составит до 9 мм, отмечает акимат.
"Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения безопасности на дорогах. Жителей города призывают соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.
Также рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада. Это может создать повышенную нагрузку на трафик, что затруднит работу по очистке дорог", - информировали в пресс-службе акимата Алматы.
Напомним, 15-16 декабря в Алматы выпало 22 см снега. С последствиями снегопада боролись больше тысячи рабочих.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Алматы снег. Днем воздух прогреется до 2 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
Добавим, перед прошлым снегопадом в Департаменте по ЧС южной столицы рассказали, как вести себя в непогоду.
Спасатели призывают жителей города не оставлять машины под деревьями.
При шквалистом усилении ветра рекомендуется:
- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202780-vozderzhatsya-ot-poezdok-na-medeu-do-konca-snegopada-poprosili-almatincev/