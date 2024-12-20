Новогодние елки охраняют полицейские в Актюбинской области

В Актюбинской области стартовало ОПМ "Ель" для предотвращения незаконной вырубки и торговли хвойными деревьями в предновогодний период, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с 20 по 31 декабря проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Ель". Его цель - пресечение незаконной порубки, заготовки, перевозки и реализации молодняка хвойных деревьев.

В этот период сотрудники полиции активно занимаются охраной новогодних елок в городах и населенных пунктах, а также проводят круглосуточные рейды в местах произрастания хвойных деревьев.

"Важно отметить, что за незаконное уничтожение, порубку или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность по статье 381 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно этой статье для физических лиц размер штрафа составляет 20 МРП (73 840 тенге), для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 50 МРП (184 600 тенге), для субъектов среднего предпринимательства - 80 МРП (295 360 тенге), а для крупных предпринимателей - 350 МРП (1 292 200 тенге)", - напомнили в ведомстве.

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Также сообщалось, что в Актобе не будут выделять бюджетные средства на новогоднее украшение города: вместо этого будут использовать елки и украшения с прошлых лет.