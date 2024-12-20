"Чувствую себя обезьяной": казахстанец возмутился необходимостью ходить на корпоративы

В редакцию NUR.KZ пришло сообщение от читателя, который жалуется, что каждый год его заставляют идти на корпоратив, а отказаться не дают возможности. Как поступить в такой ситуации, рассказал юрист.

"В конце каждого года огромный стресс из-за корпоратива. Буквально заставляют туда ходить. Я не хочу никого видеть из коллег, но приходится идти из-за давления начальства. Коллектив небольшой - и отсутствие будет сразу заметно.

У меня боязнь сцены, мне даже стихи в школе было трудно рассказывать. А тут надо петь и танцевать перед группой людей, которые еще и снимают тебя непонятно зачем. Чувствую себя как обезьяна в зоопарке или цирке.

Много раз просил начальство не заставлять меня посещать это все, но всем все равно. Готов любые деньги отдать, лишь бы не ходить на эти корпоративы и мучиться", - эмоционально высказался казахстанец.

NUR.KZ попросил юриста, который специализируется на трудовом праве, прокомментировать ситуацию.

"На законодательном уровне не закреплены нормы, касающиеся обязательств по участию в корпоративных мероприятиях. Это дело сугубо личное. Работодатель не вправе заставлять сотрудников идти на корпоратив.

Корпоративные мероприятия не относятся к трудовым обязанностям работника, если прямо не указано в трудовом договоре или локальных актах организации. Если корпоративное мероприятие проводится в рабочее время, руководитель может предложить выбор: участвовать в корпоративе или продолжить выполнять трудовые обязанности.

В таком случае отказ сотрудника от обоих вариантов могут расценить как дисциплинарный проступок", - пояснила юрист, руководитель филиала ПЮК "AdilZanger" по городу Алматы Жанетта Камелева.

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