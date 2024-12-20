"Ждете несчастного случая?": сельчане под Астаной боятся возвращаться в дома по местной трассе

Жители села Арнасай близ Астаны обратились с жалобой на местную трассу, по которой люди боятся возвращаться в свои дома. На жалобу отреагировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Пост-обращение сельчан опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana. Жители села Арнасай в Акмолинской области столкнулись с проблемой лошадей на дороге, причем вопрос якобы не решается уже на протяжении долгого времени.

"На протяжении трех месяцев лошади периодически находятся на трассе, чаще - в темное время суток. От обращения в акимат сельского округа результата нет. Лошади как ходили, так и ходят. Была просто проведена беседа с хозяевами. Сначала акимат отвечал, что это пастух просто перегонял лошадей (не предупредив жителей, еще и в темное время суток), потом - что лошади не нашего округа.

К нам в село ходит маршрут №327, люди возвращаются с работы по темноте. Почему нужно ждать несчастного случая, чтобы принять меры? Мы просим услышать нас и решить проблему с лошадьми на дороге", - отмечается в посте.

На данное обращение отреагировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"По данному факту сообщаем, что проводится проверка, после чего будут приняты все соответствующие меры", - отмечается в сообщении.

Отметим, что на казахстанских трассах нередко происходят серьезные ДТП с участием лошадей и КРС. Недавно сообщалось, что в Павлодарской области водитель совершил наезд на двух лошадей, после чего машину опрокинуло в кювет. Водитель погиб.

Летом текущего года в Павлодарской области произошло ДТП с участием табуна лошадей. Автомобиль Lada Largus столкнулся с шестью животными, которые бесхозно паслись на трассе. После этого водители других машин совершили наезд на скот, который лежал на проезжей части. Тогда неравнодушные граждане сетовали, что хозяева лошадей должны быть наказаны, а на дорогах должна быть обеспечена безопасность для пассажиров.

Также ранее семья с трехмесячным грудным ребенком из Жанаозена попала в ДТП после того, как на дорогу выбежала лошадь. Пострадавшие требовали наказать владельца животного. Полиция тогда начала оперативно-розыскные мероприятия по выявлению хозяина лошади.

В прошлом году мы писали, что лошадь выбежала на проезжую часть на трассе Самара - Шымкент в ЗКО. Водитель Nissan не справился с управлением и в результате ДТП погибла женщина.