Входную группу обновили в зоопарке Караганды

Карагандинский зоопарк представил новую входную группу: современное сооружение с металлическим козырьком и золотыми буквами стало главным обновлением этой зимы, передает ekaraganda.kz.

Красивое и современное сооружение теперь красуется при входе в зоологический парк Караганды.

Много лет вход в зоопарк был представлен в виде синей арки с яркими буквами. Теперь же входная группа состоит не только из облицованного пропускного здания, но из металлического обширного козырька, установленного на балках. Также здесь имеется соответствующая надпись золотыми буквами.

Как сообщает руководство зоопарка, входная группа - это проект киевского зоологического парка. В Караганде был выполнен его прототип. Только вместо дерева были использованы более прочные материалы.

Отмечается, что это не финальный вариант, вход будут украшать дальше.

Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии.

Помимо этого, в октябре текущего года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.