Алматинские водители получают штрафы 2-месячной давности: ситуацию разъяснили в полиции

В Департаменте полиции Алматы объяснили, почему водителям приходят штрафы двухмесячной давности и что в таком случае делать, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент.

Как рассказали в ДП, в соответствии нормами КоАП сроки давности привлечения к административной составляют 2 месяца со дня совершения правонарушения.

"Если лицо надлежащим образом уведомлено о наличии штрафа в течение 2-х месяцев, поступившее предписание о необходимости уплаты штрафа подлежит обязательному исполнению.

В случае, если гражданам поступают уведомления о штрафах, зафиксированные автоматическим камерами, после истечения указанного срока, они вправе обжаловать предписание в ДП Алматы", – разъяснили в ДП.

При этом отмечается, что с начала года на дорогах южной столицы автоматическими системами фиксации выявлено 3,8 млн нарушений ПДД.