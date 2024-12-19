"Вонь, антисанитария, проблемы со здоровьем": район в Алматы топит фекалиями (видео)

Жителями микрорайона Карасу в Алматы пожаловались на старую канализацию, из-за которой улицы топит фекалиями. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает телеканал "Астана".

По словам горожан, канализационные сети не выдерживают нагрузки, из-за чего на улице стоит невыносимый смрад. Вместе с водой на поверхность поднимаются и фекалии, они вытекают из люков и стекают вдоль бордюра, рассказывают жители микрорайона.

"Еще и машины растаскивают по дороге все эти нечистоты по всему микрорайону. Здесь живут и пожилые, и маленькие дети, которые ходят пешком в школу, и в школе все это остается, на дорогах.

30 лет я живу и не было таких проблем как последние 5 лет. Просто терпеть нет уже сил. Крик души. Вонь, антисанитария, проблемы со здоровьем, астматики вообще жить не могут", - поделилась алматинка Алена Петрова.

Больше всего страдают жители близлежащих домов по улице Заводская и Мостовая. По словам Мадины Туктаровой, в непогоду вся вода проходит через ее двор.

"Когда канализация не работает, весь поток идет по арыку прямо во двор. В дожди это настоящая катастрофа – вода выходит наружу и заливает наш двор", - рассказывает другая жительница Мадина Туктарова.

По словам жителей, канализационные сети прокладывались еще в советское время. Трубы изношены, насосная станция также устарела. Частые засоры в сетях приходятся на вечернее время или в праздничнее дни, потому жители старались самостоятельно решить проблему.

"Грубо говоря, сейчас каждый житель превратился в специалиста сантехника. Нам надоело, что каждую неделю, начиная с пятницы по понедельник, у нас текут реки канализационных вод и, которые стекают, травят нас вонью", - возмущен Виктор Герасимов.

Представители районного акимата объяснили, что старые трубы принадлежат частной компании. Ранее был утвержден проект по строительству распределительных сетей, куда не вошла данная канализация. Чтобы решить проблему, сейчас ведется передача этих сетей в собственность ГПК "Алматы Су".

"Проект был начат в 2018 году, но работы начались в 2021-м по заказу управления энергетики водоснабжения Алматы. То есть, там получается были и старые сети. Сейчас на данное время сети передаются в ГКП "Алматы Су".

Управлением энергетики и совместно с аппаратом акима Алатауского района было принято решение о подсоединении этих сетей к существующей сети, которые были уже построены, в этом году завершены. Надеюсь, что до конца этого месяца мы уже завершим полностью", - заявил главный специалист отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы Канат Аширбеков.

Как отмечает телеканал, в микрорайоне проживает больше 30 тысяч человек. Они надеются, что после передачи сетей в "Алматы Су" их проблема навсегда будет решена.

Напомним, ранее жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 в Алматы также жаловались на невыносимый запах. По словам местных жителей, колодцы канализации были переполнены, а зловоние распространялось по всей округе.

А в июне мы писали, что новые дома очередников топит нечистотами в Петропавловске. Отмечалось, что жильцы обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди просто начали задыхаться от нечистот.

При этом в январе мы уже рассказывали о жильцах этих домов. Тогда горожане заявляли, что в декабре им торжественно вручили ключи от квартир, однако попасть в свои новые дома люди так и не смогли. Тогда аким города заявлял, что причиной столь долгого заселения стал прорыв электричества.