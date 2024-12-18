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Полиция Алматы обратилась к горожанам из-за приезда президента Гвинеи-Бисау

Опубликовано:

Полицейский автомобиль
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департамент полиции Алматы предупредил горожан об ограничениях движения, которые связаны с приездом президента Гвинеи-Бисау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"Департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения на период официального визита президента Республики Гвинея – Бисау Умару Эмбало в Республику Казахстан 19-20 декабря 2024 года", - сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта.

В ведомстве призвали с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

Отметим, что ранее Умару Сисоку Эмбало прибыл в Астану. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Позже состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау, Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201894-policiya-almaty-obratilas-k-gorozhanam-iz-za-priezda-prezidenta-gvinei-bisau/

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