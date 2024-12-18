Актюбинцам рассказали, могут ли контролеры снимать электросчетчики

Жители Актобе поинтересовались, кто имеет право демонтировать и устанавливать электросчетчики. В ТОО "Энергосистема" объяснили, что эти работы выполняют специалисты с третьей группой электробезопасности, передает "Диапазон".

Актюбинцы задались вопросом о том, кто имеет право демонтировать и устанавливать приборы учета электроэнергии.

"Недавно писали, что устанавливать электросчетчики могут только организации и физлица, имеющие на это лицензию. После выполнения работ они должны выдавать соответствующий акт.

К нам пришли контроллеры из "Энергосистемы", хотели снять счетчик на поверку. У них есть на это лицензия или этим тоже должны заниматься электрики с лицензией?" - интересуются жители города.

В ТОО "Энергосистема" пояснили, что контролеры-монтеры, имеющие третью группу по электробезопасности, уполномочены проводить демонтаж и повторную установку приборов учета электроэнергии.

"У контролеров-монтеров есть 3-я группа по электробезопасности, и они имеют право производить демонтаж и установку приборов учета при условии соблюдения всех правил техники безопасности и нормативных требований", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что в Актобе специалисты отдела жилищной инспекции начали осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов. В ходе мероприятия выявлялись причины, препятствующие воздухообмену в помещениях, а собственникам квартир давались соответствующие рекомендации по их устранению.

Помимо этого, 28 ноября аким Актобе Азамат Бекет провел личный прием граждан - на нем были жители многоквартирных домов, жаловавшиеся на работу избранных ими председателей КСК, кондоминиумов и ОСИ.