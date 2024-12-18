"Законы есть, правила есть, но исполнения нет": депутат о гибели незрячего парня в метро Алматы

Сегодня, 18 декабря, на заседании мажилиса депутат Кенжегул Сейтжан прокомментировал смерть незрячего парня в алматинском метро, передает корреспондент NUR.KZ.

Кенжегул Сейтжан заявил, что власти на местах не всегда следуют букве закона.

"У нас законы есть, но страдает исполнение правительством или местными органами существующих законов. Мои коллеги до меня, от первого до седьмого созыва, и мои коллеги в настоящее время, восьмого созыва, все законы именно по защите прав людей с инвалидностью очень хорошо принимают, и они всегда поддерживают это. Но исполнение - я всегда говорю, у нас всегда страдает что? Исполнение на местном уровне. Это отношение именно руководителей метро… это халатное отношение руководства и халатное отношение самих сотрудников", - заявил он.

По его словам, есть мировой опыт, когда на платформе в метро ставят тактильные дорожки и специальные перегородки, закрывающие пространство между платформой и поездом.

"Законы есть, правила есть, но исполнения этого всего у нас нет... Должно быть расследование, и, я думаю, компетентные органы должны расследовать это очень аккуратно. Я думаю, правоохранительные органы разберутся, и когда это все закончится, я думаю, еще дадим информацию", - резюмировал мажилисмен.

Добавим, также сегодня аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, что изменится в метро после того, как там погиб человек. По вопросам виновности - будет проведено служебное расследование, и ДП проведет расследование. По инфраструктуре - будут установлены платформенные турникеты, чтобы закрыть межвагонное пространство, сообщил аким. По его словам, работы будут проведены в начале 2025 года, а при проектировании новых станций эти нормы будут являться обязательными.

Напомним, 10 декабря мужчина погиб в результате падения на рельсы в метро Алматы. Выяснилось, что он был незрячим. Позже о погибшем в метро казахстанце рассказали в обществе слепых.