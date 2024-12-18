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Средняя зарплата в Алматы выросла до 470 тыс. тенге, заявил Досаев

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге, прошедшем на площадке СЦК, аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что среднемесячная зарплата в городе составила 470 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важнейшим приоритетом в нашей работе является повышение благосостояния алматинцев. С учетом текущей инфляции, среднемесячная зарплата в Алматы в реальном выражении выросла на 6,1%, и составила 470 тыс. тенге.

С начала текущего года создано 68 тыс. рабочих мест. Важно отметить, что 82% созданных рабочих мест являются постоянными. В результате уровень безработицы в Алматы снизился до 4,6%", - добавил аким города.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования 0 на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения - на 17,9%.

Также жители города рассказывали, что считают город дорогим. Какой доход необходим для комфортного проживания, узнали корреспонденты NUR.KZ, проведя опрос среди алматинцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201763-srednyaya-zarplata-v-almaty-vyrosla-do-470-tys-tenge-zayavil-dosaev/

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