"Что находится в 10-балльной зоне": Досаев высказался о сейсмоподготовке города

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК рассказал, что за 2025-2026 годы в Алматы планируют установить еще 70 сейсмостанций для раннего обнаружения землетрясений, передает NUR.KZ.

"Важно предугадать, чтобы избежать лишних жертв. Мы завершили работу по 28 станциям раннего обнаружения землетрясений, но их мало, надо расширить сеть, поэтому в 2025 и 2026 годах предусмотрена закупка еще 70 станций, всего будет 100 станций, которые позволят с опережением поймать саму волну", - отметил глава города.

Он также напомнил о плановой работе по сейсмоусилению зданий. На сегодня, по его словам, сейсмоаудит прошли 10900 объектов в Алматы. Продолжается работа по сейсмоусилению социальных объектов – школ, детсадов.

Акимат готовит программу для помощи горожанам в сейсмоусилении частных домов, отдельно будет вестись и работа по укреплению многоквартирников.

"Это работа недешевая. По крайней мере, будет ясная картина, что находится на тектонических разломах, что находится в 10-балльной зоне – мы хотели бы, чтобы наши горожане об этом знали", - добавил Досаев.

Напомним, в Алматы в 2025 году продолжится работа по реконструкции и модернизации школ с сейсмоусилением. Стало известно, какие именно школы и детсады укрепят.

При сейсмоусилении зданий в городе будет использоваться опыт других стран, в частности, Японии и США.

Об этом Ерболат Досаев заявлял во время внеочередной сессии маслихата. А после завершения сейсмоаудита в Алматы будет разработана специальная информсистема моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше.