"Елисейские поля" появятся в одном из районов Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК сообщил о том, что в Алматы появятся "Елисейские поля", передает корреспондент NUR.KZ.

Аким города сообщил, что на улице Сатпаева неподалеку от Площади Республики может появиться зеленая зона.

"Есть проект у нас - от (проспекта - прим. ред.) Назарбаева до Достыка - по Сатпаева сделать небольшие "Елисейские поля" в середине. Возможность есть, для общественного транспорта возможности останутся, но появится променад.

Работу ведем, там будет построена новая публичная библиотека и мы хотим это общественное пространство между собой соединить. Сегодня ширина улицы позволяет сохранить транспортные потоки, особое внимание будет уделено общественному транспорту, а в середине мы дадим возможность, чтобы появилась новая зеленая зона", - добавил аким.

Ранее мы сообщали, что во время рабочего объезда и встречи с населением Жетысуского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел зеленую зону, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия".