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"Сводит к нулю способность критически мыслить": депутат – о популярном среди школьников ChatGPT

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Логотип ChatGPT на экране смартфона
Логотип ChatGPT. Фото: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов предложил регламентировать использование искусственного интеллекта школьниками - в частности, популярный ChatGPT, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отдельного внимания требует бесконтрольное использование искусственного интеллекта нашими детьми в процессе обучения. Сегодня популярность набирает генеративный искусственный интеллект ChatGPT, который способен генерировать решения школьных задач, упражнений, выдать краткое содержание романов и т.д.

Как мы все понимаем, такой подход к обучению сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно. Такими темпами мы рискуем потерять огромный интеллектуальный потенциал страны. Мы формируем поколение, которое не будет способно оперативно реагировать и решать сложные задачи, которые встанут на их жизненном пути", - заявил депутат Магеррам Магеррамов.

Он добавил, что Европарламент недавно принял закон, ограничивающий использование ИИ. В Австралии и отдельных штатах США также приняты законы, предусматривающие возрастные ограничения в использовании социальных сетей.

"Ввиду изложенного, фракция НПК предлагает: уполномоченному органу на уровне подзаконного акта регламентировать использование генеративного ИИ в учебных заведениях", - добавил депутат.

Также он предложил пресечь незаконные факты передачи биометрии казахстанцев, проверив субъекты, которые ее собирают - среди них видеонаблюдение, а также услуги банков и сотовых операторов. Депутат предложил создать четкий механизм сбора биометрии, ограничив круг лиц, которые могут ее собирать.

Напомним, еще в прошлом году сообщалось, что Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) и защищать от них граждан.

Отметим, в мае этого года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта. В числе его функций: формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта; обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта и др.

В июле главой комитета стал Гиззат Байтурсынов.

Также в июле глава Минцифры заявил о разработке законопроекта об искусственном интеллекте, который планируется передать на подпись президенту в 2025 году.

В конце ноября этого года мы писали, что Австралия ввела один из самых строгих в мире запретов на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Закон вступит в силу в конце 2025 года.

А неделю назад президент Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр ИИ AlemAI, где, в частности, высказался об угрозах искусственного интеллекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201690-svodit-k-nulyu-sposobnost-kriticheski-myslit-deputat-raskritikoval-populyarnyy-sredi-shkolnikov-chatgpt/

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