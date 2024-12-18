Алматинец заявил, что чуть не умер в частном медцентре

Пожилой житель Алматы обратился за помощью в частный медцентр и якобы чуть не умер, дожидаясь в стенах учреждения кареты "скорой". У пациента случился инфаркт, передает сайт телеканала КТК.

Алматинец заявляет, что едва не умер на руках у врачей частного медцентра. В мае пожилой мужчина, как сообщает телеканал, проходил плановое обследование в "Институте хирургии". Там, по словам пациента, и случился инфаркт, а сотрудники медучреждения вместо того, чтобы оказать помощь сразу, ждали скорую.

"Сперва нормально лежал я. Боли, никакой боязни не было. Потом потихоньку-потихоньку смотрю: сжимать начинает, плохо становится дышать. Я им говорю: "Все, мне плохо уже. Все, не могу уже". И тогда они увидели инфаркт. И меня на скорой отправили в другую больницу. Я просто хочу знать, в чем причина была в таком положении. Обширный инфаркт у человека - как они могли отправить? Больше часа прошло после инфаркта, я думаю", - сетует мужчина.

На скорой Бауыржана отвезли в другой конец города - в Институт кардиологии, где провели четырехчасовую операцию. После мужчина прошел еще два курса реабилитации. Теперь каждый день ему приходится принимать горсти таблеток.

Алматинец переживает, что такое может произойти и с другими.

В частном медцентре считают, что состояние пациента было не инфарктное, а предынфарктное. Приступ купировали, а для оказания экстренной кардиологической помощи якобы требуется специальное разрешение.

"Мною было заподозрен по клинике, по анамнезу острый коронарный синдром. Удалось мне собрать анамнез. Ранее пациент перенес инфаркт миокарда. Вот последние 2-3 дня, со слов пациента, у него появилась вот эта клиника: боли, одышка. В связи с чем он обратился за обследованием", - отмечает заведующая кардиологическим отделением ТОО "Институт хирургии" Нуржамал Каражанова.

Как сообщает телеканал, после этого случая и других жалоб пациентов комиссия провела в ТОО "Институт хирургии" проверку. Эксперты выявили грубые нарушения в частном медцентре. К примеру, врачи ставили неправильные диагнозы.

Отмечается, что результаты этого мониторинга оказались в соцсетях. И теперь специалисты рекомендуют Фонду специального медицинского страхования ограничить работу с институтом.

"Рекомендовать ФСМС Алматы исключить ТОО «Институт хирургии» в 2025 году в качестве поставщика услуг по оказанию стационарной экстренной и плановой кардиологической, кардиохирургической и аритмологической помощи ввиду недобросовестного его исполнения", - отмечается в сообщении городского кардиологического центра УОЗ Алматы.

Источник: КТК

Ранее жительница Алматинской области пожаловалась на медиков. Она считает, что из-за врачей ее отец-инвалид получил инсульт и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Заявление женщины позже прокомментировали в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Мы также писали, что житель Алматы винит врачей в смерти своей жены после родов - мужчина переживает, что виновные могут избежать наказания. Женщина скончалась в одной из больниц города в результате остановки сердца.

Еще один случай произошел в столице - там женщина выжила после 53 остановок сердца, произошедших за сутки.