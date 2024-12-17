"Это нарушает права потребителей": Минторговли о медленном интернете в Казахстане

Зампредседателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли сегодня на брифинге в СЦК спросили о замедлении интернета в Казахстане, передает NUR.KZ.

В ходе мероприятия журналисты задали вопрос о том, что в последние дни казахстанцы активно жаловались на работу сети интернет - является ли плохо работающий интернет нарушением прав потребителей.

Замглавы ведомства Серик Кусаинов ответил на этот вопрос.

"Согласно закону, потребитель вправе получать качественные услуги. В данном случае вы ведете речь об услугах интернет связи. Разумеется, это нарушает права потребителей. У нас есть уполномоченный орган в сфере связи - это Министерство цифрового развития. Там есть соответствующий комитет. Мы, как орган, осуществляющий межотраслевую координацию, мы эти обращения тоже мониторим и направляем для разрешения в данное министерство", - пояснил он.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что многие граждане Казахстана недовольны качеством интернета и сотовой связи. Как рассказали тогда в Минторге, количество жалоб увеличилось в 2,5 раза.

В начале года сообщалось о том, что за предоставление некачественных услуг связи сотовые операторы в Казахстане по итогам прошлого года оштрафованы на сумму свыше 3 миллиардов тенге.

Зимой этого года за медленный интернет наказали операторов в Костанайской области.