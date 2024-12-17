Распределение образовательных грантов: выпускница школы проиграла суд против Миннауки

Казахстанка, набравшая на ЕНТ 119 баллов, судилась с Министерством науки из-за образовательного гранта, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, в специализированном межрайонном административном суде рассмотрено дело по иску абитуриента М. к Министерству науки и высшего образования об оспаривании приказа о присуждении государственных образовательных грантов.

По данным суда, в мае 2024 года казахстанка окончила среднюю образовательную школу № 61 в Алматы и по результатам ЕНТ набрала 119 баллов из 140 возможных.

16 июля она подала документы для участия в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов по специальности бакалавриата "B049 - Право" в университет Нархоз.

При этом согласно данным Национального центра тестирования при Министерстве науки и высшего образования на 2024-2025 учебный год выделено 150 грантов на специальность "B049 - Право".

"Приказом министра науки и высшего образования от 2 августа "О присуждении государственных образовательных грантов для обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан" 30 грантов были распределены абитуриентам по квоте "для регионов ЧС".

В результате перераспределения отказных и не освоенных грантов в соответствии с приказом Министерства от 27 августа абитуриентка является обладателем государственного гранта по специальности "Право" в университете Нархоз (приоритетное место по заявке истца)", - отмечается в сообщении суда.

Казахстанка в суде попыталась оспорить приказ Миннауки от 2 августа.

"Требования мотивировала тем, что оспариваемым приказом истец не прошла по конкурсу и не получила государственный образовательный грант, несмотря на полученные высокие баллы на ЕНТ. По мнению истца, ответчик и республиканская комиссия не имели полномочий использовать квоту «для регионов ЧС» для распределения государственных образовательных грантов, так как эта квота не предусмотрена действующим законодательством.

Решением специализированного межрайонного административного суда столицы от 17 декабря 2024 года в удовлетворении иска М. отказано. Суд установил, что оспариваемый приказ соответствует требованиям закона, по своей сути отвечает принципам соразмерности и пригодности", - отмечается в сообщении суда.

Более того, в результате перераспределения отказных и неосвоенных грантов истцу предоставлен государственный образовательный грант по испрашиваемой специальности "Право" в университете Нархоз. То есть оспариваемым приказом какие-либо права истца не были нарушены.

"Суд усмотрел в действиях истца, получившего испрашиваемый грант, злоупотребление правом, в связи с чем отказал в иске", - подытожили в столичном суде.

Ранее сообщалось, что казахстанские абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Позже в Министерстве науки и высшего образования ответили на жалобы выпускников на несправедливое, по их мнению, распределение грантов.

В сентябре глава Миннауки Саясат Нурбек также рассказал о поданных на министерство исках в суд - их подали абитуриенты.

Сообщалось, что всего было подано 22 иска на министерство науки. Первый иск был отозван в связи с тем, что абитуриент получил грант государственный. А второй иск был связан с абитуриентом, который обратился с иском, когда уже получил грант университета Нархоз и государственный грант.

Глава Миннауки тогда отметил, что основная претензия по искам - получение гранта не в том вузе, в котором хотел абитуриент.