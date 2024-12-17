Противотанковый снаряд времен Второй мировой войны отправили почтой из Казахстана в Австралию

В августе этого года сотрудники Австралийской пограничной службы нашли противотанковый снаряд в посылке из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное ведомство.

Подразделение пограничной службы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения начало расследование в отношении 31-летнего австралийца после того, как сотрудники международного почтового шлюза Сиднея в августе 2024 года просветили рентгеновскими лучами посылку из Казахстана, направлявшуюся в Перт.

Сотрудники заподозрили, что груз был оружием времен Второй мировой войны, и передали его в подразделение Министерства обороны. Предмет был идентифицирован как немецкий противотанковый снаряд

В прошлый вторник, 10 декабря 2024 г., сотрудники погранслужбы при поддержке полиции Западной Австралии провели два одновременных обыска в жилых домах в Бассендине и Белвью.

Были изъяты гранаты-палки, боеприпасы, мины-растяжки, зенитные снаряды, кинжалы, флаги с нацистской символикой и цифровые устройства, а также каннабис, метательные звезды, нунчаки, гелевый бластер и боевые патроны.

Изъятые вещдоки. Фото: abf.gov.au

Специалисты подтвердили, что в настоящее время оружие не содержит взрывчатых веществ, но может быть потенциально перепрофилировано и использовано в качестве взрывного устройства.

Представитель погранслужбы Джеймс Райан заявил, что группа по борьбе с распространением оружия массового уничтожения занимается выявлением, расследованием и реагированием на действия лиц или организаций, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ведутся допросы, расследование дела продолжается, сообщает ведомство.

Напомним, в конце ноября АФМ сообщало о пресечении поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.

До этого АФМ сообщало о похожем факте. В Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске были задержаны подозреваемые в получении почтовых отправлений из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства ("марихуана" и "экстракт каннабиса"). Их собирались сбывать в Казахстане.

Также ранее в октябре гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы. Также в полиции сообщили, что в аэропорту был задержан иностранец, которому предназначалась посылка.

А в конце сентября житель Алматы отправил осужденному в Усть-Каменогорск посылку с продуктами, в которой среди конфет и других продуктов были спрятаны наркотики. Возбуждено уголовное дело.