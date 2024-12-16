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Токаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием

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Ерболат Досаев зачитал поздравление президента Бибигуль Тулегеновой
Ерболат Досаев и Бибигуль Тулегенова. Фото: Министерство культуры и информации РК

В день рождения Бибигуль Тулегеновой аким Алматы Ерболат Досаев зачитал поздравительное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации РК, в день рождения Бибигуль Тулегеновой, которой сегодня исполнилось 95 лет, аким Алматы Ерболат Досаев зачитал поздравительное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

В своем письме глава государства подчеркнул уникальность и выдающийся вклад БибигульТулегеновой в развитие национальной культуры Казахстана, отметив, что ее творчество вдохновляет поколения и служит символом гордости.

"Долгий и плодотворный творческий путь возвел Вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых, достойных учеников. Ваш огромный труд отмечен высокими государственными наградами, почетными званиями и особенными знаками отличия, что является признанием Ваших заслуг", - сказано в поздравлении главы государства.

Ерболат Досаев и Бибигуль Тулегенова
Ерболат Досаев и Бибигуль Тулегенова. Фото: Министерство культуры и информации РК

В свою очередь Бибигуль Тулегенова выразила слова благодарности за теплые пожелания и поздравила всех казахстанцев с Днем Независимости.

Также сообщается, что 21 декабря в 15:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой.

В программе прозвучат величайшие произведения классической и казахской музыки в исполнении выдающихся артистов, для которых творчество Бибигуль Ахметовны стало вдохновением и путеводной звездой.

Министерство отмечает, что в рамках юбилея легендарной певицы по Казахстану проведено порядка 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера, круглые столы и конференции.

Добавим, также сегодня, в день рождения Бибигуль Тулегеновой, которой исполнилось 95 лет, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал пост в честь этого события.

Напомним, ранее в конце ноября Димаш Кудайберген опубликовал объявление о том, что награду международного арабского фестиваля он посвящает предстоящему 95-летнему юбилею Бибигуль Тулегеновой.

Также в преддверии дня рождения легендарной оперной певицы Бибигуль Тулегеновой ей посвятила пост в соцсети заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова, назвав ее своей "творческой мамой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200911-tokaev-pozdravil-bibigul-tulegenovu-s-95-letiem/

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