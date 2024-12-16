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Рука ребенка застряла в велотренажере в Актобе

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Рука ребенка застряла в велотренажере
Рука ребенка застряла в велотренажере. Фото: t.me/qr_tjm

В Актобе в велотренажере застряла рука ребенка 2009 года рождения. Разобрав тренажер, спасатели передали мальчика врачам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из домов Актобе в велотренажере застряла рука ребенка 2009 года рождения.

Прибывшие на место вызова сотрудники при помощи инструментов частично разобрав тренажер, освободили руку мальчика и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

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Напомним, также сегодня в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели. Прибывшие на место вызова сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК разрезали сдавливающее кольцо специальным инструментом и спасли палец ребенка.

А в ноябре спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью. В МЧС отметили, что теперь малышка чувствует себя хорошо, и в медицинской помощи не нуждается.

На другой необычный вызов выезжали спасатели в начале октября в Шымкенте – там помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок. Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200881-ruka-rebenka-zastryala-v-velotrenazhere-v-aktobe/

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