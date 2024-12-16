Димаш Кудайберген обратился к Бибигуль Тулегеновой

Сегодня, в день рождения Бибигуль Тулегеновой, которой исполнилось 95 лет, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал пост в честь этого события, передает NUR.KZ.

Трогательный пост появился в Instagram-аккаунте Димаша Кудайбергена.

"Дорогие друзья,

Сегодня мы отмечаем 95 лет великой Бибигуль Тулегеновой - настоящей легенде казахской культуры, которая является символом художественного духа Казахстана.

Бибигуль Ахметовна - Народная артистка СССР, народная артистка Казахской ССР, Герой Социалистического Труда, она посвятила свою жизнь искусству, став одной из величайших оперных певиц 20-го века. Ее глубокий и выразительный голос покорил сердца зрителей не только в Казахстане, но и за рубежом. Бибигуль Ахметовна много лет вдохновляла и продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов, передавая им знания и любовь к казахской музыкальной культуре.

Я горжусь тем, что могу быть частью этой великой культуры, и благодарен за возможность продолжать путь, проложенный такими мастерами, как она.

Пусть Ваша музыка звучит еще много лет! С днем рождения!", - написал Кудайберген.

В комментариях пользователи пишут и свои поздравления Бибигуль Тулегеновой, желая ей здоровья и отмечая удивительный голос певицы.

Напомним, ранее в конце ноября Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал объявление о том, что награду международного арабского фестиваля он посвящает предстоящему 95-летнему юбилею Бибигуль Тулегеновой.

Также в преддверии дня рождения легендарной оперной певицы Бибигуль Тулегеновой ей посвятила пост в соцсети заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова, назвав ее своей "творческой мамой".

В июне этого года известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров навестил Бибигуль Тулегенову и получил ее благословение.