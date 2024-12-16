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Мороз, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили по Казахстану на 17 декабря

Опубликовано:

Дети переходят дорогу
Метель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили синоптики на 17 декабря в связи с ухудшением погодных условий. В ряде регионов прогнозируют снег, метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 декабря на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер на востоке области порывами 15-20, временами 17-22 м/с.

В Атырау ночью ожидается гололед. Ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается метель. На западе, севере области ожидается гололед. Ветер на западе, севере, востоке скоростью 15-20 м/с.

В Актобе 17 декабря ожидается метель. Ночью ветрено, порывы 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. На западе, в центре области ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

В Актау днем ожидается гололед.

17 декабря на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25-26 градусов.

В Алматы ночью временами ожидается туман.

На западе, севере, в центре Костанайской области ожидается метель. Ветер порывами скоростью 15-20 м/с в северной половине области порывы 23-28 м/с.

В Костанае 17 декабря низовая метель. Ночью ветрено, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер порывами 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23 м/с.

В Кокшетау 17 декабря ветер, скорость 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер порывами 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер порывами 15-20 м/с.

17 декабря ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Днем на юге, в центре области ветрено - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Астане 17 декабря ожидается ветер, скорость порывов 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В горных районах области Жетісу ночью и утром ожидается туман. На востоке, в горных районах области ветрено: порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-28 градусов.

В Талдыкоргане 17 декабря ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

17-19 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер порывами 15-20 м/с 17 декабря, днем 18-19 декабря - порывы скоростью 23-28 м/с.

В Таразе 17-19 декабря временами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на севере области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200869-moroz-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-po-kazahstanu-na-17-dekabrya/

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