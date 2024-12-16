Досаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости в Алматы (фото)

Аким Алматы вместе с участниками декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости в Алматы возложил цветы к монументу Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В рамках празднования Дня Независимости состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік".

Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.

Возложение цветов к монументу Независимости. Фото: акимат Алматы

Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости Казахстана.

Возложение цветов к монументу Независимости. Фото: акимат Алматы

Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.

Ранее в акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые состоятся в мегаполисе в День Независимости Казахстана.