Досаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости в Алматы (фото)
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Аким Алматы вместе с участниками декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости в Алматы возложил цветы к монументу Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В рамках празднования Дня Независимости состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік".
Церемония прошла с участием акима города Ерболата Досаева, депутатов маслихата, членов Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана, участников декабрьских событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и молодежных организаций.
Участники мероприятия под звуки метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости Казахстана.
Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром Алматинского регионального гарнизона.
Ранее в акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые состоятся в мегаполисе в День Независимости Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200835-dosaev-i-uchastniki-dekabrskih-sobytiy-1986-goda-vozlozhili-cvety-k-monumentu-nezavisimosti-v-almaty-foto/