Оборвался трос канатной дороги: девочка пострадала на базе отдыха в ВКО

В субботу, 14 декабря, на базе отдыха в Восточно-Казахстанской области произошел инцидент, у результате которого пострадала 11-летняя девочка, передает YK-news.kz.

По данным издания, на базе отдыха во время тренировочного процесса оборвался трос на канатной дороге. Одна из спортсменок получила травму плеча.

На место происшествия вызвали скорую помощь, серьезных травм не выявлено, но девочку 2013 года рождения отвезли в Центр матери и ребенка.

В акимате сообщили, что на базу прибыли представители правоохранительных органов, управления спорта ВКО и аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Создана комиссия, которая проведет тщательное расследование причин случившегося.