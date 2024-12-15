Ветер перевернул прицеп большегруза на трассе в области Абай

В субботу, 14 декабря, в области Абай на трассе Алматы — Усть-Каменогорск сильный порыв ветра опрокинул прицеп грузового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

О произошедшем сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на 938 километре трассы Алматы — Усть-Каменогорск.

"Сильный порыв ветра оказался сильнее техники и опрокинул прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego.

Патрульные быстро прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия", – говорится в сообщении.

Правоохранители вновь призвали водителей к осторожности на дороге.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.