Ветер перевернул прицеп большегруза на трассе в области Абай
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В субботу, 14 декабря, в области Абай на трассе Алматы — Усть-Каменогорск сильный порыв ветра опрокинул прицеп грузового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
О произошедшем сообщается в новостном Telegram-канале МВД.
По данным полиции, инцидент произошел на 938 километре трассы Алматы — Усть-Каменогорск.
"Сильный порыв ветра оказался сильнее техники и опрокинул прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego.
Патрульные быстро прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия", – говорится в сообщении.
Правоохранители вновь призвали водителей к осторожности на дороге.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200652-veter-perevernul-pricep-bolshegruza-na-trasse-v-oblasti-abay/