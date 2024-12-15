Больше тысячи авто скопилось на дорогах Карагандинской области из-за непогоды (видео)

Вчера вечером в Карагандинской области закрыли все дороги из-за непогоды. Из-за этого на загородных трассах скопились сотни авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

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Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, ночью на трассах Карагандинской области наблюдалась сложная ситуация – из-за гололеда и плохой видимости на территории региона скопилось более 1000 автомобилей. Только на трассе, ведущей из Караганды в Астану, из-за гололеда застряли в пробке больше 700 машин.

Полицейские ночью работали в усиленном режиме.

"За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин.

Полицейские настоятельно призывает водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния по закрытым участкам трасс и учитывать информацию о состоянии дорог. Берегите себя и своих близких", – обратились к казахстанцам в МВД.

Напомним, сегодня почти по всему Казахстану ожидается непогода, из-за чего в регионах объявлено штормовое предупреждение – синоптики предупреждают о метелях, гололеде и тумане.