Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше тысячи авто скопилось на дорогах Карагандинской области из-за непогоды (видео)

Опубликовано:

Колонна авто
Колонна авто. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Вчера вечером в Карагандинской области закрыли все дороги из-за непогоды. Из-за этого на загородных трассах скопились сотни авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Свежая публикация по теме:
Ветер перевернул прицеп большегруза на трассе в области Абай

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, ночью на трассах Карагандинской области наблюдалась сложная ситуация – из-за гололеда и плохой видимости на территории региона скопилось более 1000 автомобилей. Только на трассе, ведущей из Караганды в Астану, из-за гололеда застряли в пробке больше 700 машин.

Полицейские ночью работали в усиленном режиме.

"За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин.

Полицейские настоятельно призывает водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния по закрытым участкам трасс и учитывать информацию о состоянии дорог. Берегите себя и своих близких", – обратились к казахстанцам в МВД.

Напомним, сегодня почти по всему Казахстану ожидается непогода, из-за чего в регионах объявлено штормовое предупреждение – синоптики предупреждают о метелях, гололеде и тумане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200650-bolshe-tysyachi-avto-skopilos-na-dorogah-karagandinskoy-oblasti-iz-za-nepogody-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie