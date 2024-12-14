Участок проспекта в Астане перекроют до конца года из-за строительства LRT

В Астане до 30 декабря перекроют участок проспекта Кабанбай батыра из-за демонтажа ограждений на станции 105 линии LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В City Transportation Systems предупредили жителей и гостей Астаны о временных ограничениях на проспекте Кабанбай батыра.

"В период с 14 по 30 декабря 2024 года, в связи с демонтажем шпунтовых ограждений на станции 105 линии LRT, планируется частичное перекрытие одной полосы автодороги по проспекту Кабанбай батыра - от остановки "Астана Жүлдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала - на протяжении 100 метров", - сказано в сообщении.

В конце ноября этого года стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется завершить строительство всех станций.

Также в ноябре в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. А аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

В начале этого месяца в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Несколько дней назад аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе строительства LRT. По его словам, первые поезда будут завезены в столицу осенью 2025 года.