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Участок проспекта в Астане перекроют до конца года из-за строительства LRT

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Строительство LRT в Астане
Строительство LRT в Астане. Фото: instagram.com/cts_kz

В Астане до 30 декабря перекроют участок проспекта Кабанбай батыра из-за демонтажа ограждений на станции 105 линии LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

В City Transportation Systems предупредили жителей и гостей Астаны о временных ограничениях на проспекте Кабанбай батыра.

"В период с 14 по 30 декабря 2024 года, в связи с демонтажем шпунтовых ограждений на станции 105 линии LRT, планируется частичное перекрытие одной полосы автодороги по проспекту Кабанбай батыра - от остановки "Астана Жүлдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала - на протяжении 100 метров", - сказано в сообщении.

В конце ноября этого года стало известно, что в Астане полностью завершилось строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT. Сообщалось, что в 2025 году планируется завершить строительство всех станций.

Также в ноябре в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта. А аким Женис Касымбек рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

В начале этого месяца в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Несколько дней назад аким Астаны Женис Касымбек рассказал о ходе строительства LRT. По его словам, первые поезда будут завезены в столицу осенью 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200620-uchastok-prospekta-v-astane-perekroyut-do-konca-goda-iz-za-stroitelstva-lrt/

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