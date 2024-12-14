Полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы

С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

По всей республике в преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В МВД поясняют, что в местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления людей и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена.

Вместе с тем усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.

"Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий", – подчеркивают в Министерстве внутренних дел.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на День Независимости и как будут работать ЦОНы и спецЦОНы.

Вместе с тем в акимате Астаны ответили, планируют ли запускать праздничные салюты. А в акимате Алматы рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в эти дни.