Полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы
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С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.
По всей республике в преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
В МВД поясняют, что в местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления людей и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена.
Вместе с тем усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.
"Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий", – подчеркивают в Министерстве внутренних дел.
Ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на День Независимости и как будут работать ЦОНы и спецЦОНы.
Вместе с тем в акимате Астаны ответили, планируют ли запускать праздничные салюты. А в акимате Алматы рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в эти дни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200523-policiyu-kazahstana-pereveli-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/