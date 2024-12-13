Когда начнут ремонтировать объездную дорогу в Караганде

Карагандинцы уже несколько лет жалуются на качество дорожного покрытия объездной дороги, соединяющей Майкудук и город. Ремонтные работы лишь усугубляют ситуацию, передает ekaraganda.kz.

Ежегодные работы по ямочному ремонту только ухудшают состояние дороги. В зимний период она фактически разрушается. Обычно ремонт заключается в вырезании больших кусков из маленьких ям и их засыпке фрезерованным асфальтом, которого хватает лишь до первых осадков.

Автомобилисты вынуждены объезжать выбоины иногда даже по встречной полосе, создавая аварийные ситуации.

Как сообщили в ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", проект ремонта этой дороги находится на стадии разработки. Ориентировочно, в марте 2025 года начнется экспертиза проекта, а при условии финансирования в третьем квартале следующего года начнут реализацию работ.

Жители надеются, что в ближайшие годы дорога получит качественный ремонт и станет безопасной для движения.

Ранее сообщалось, что карагандинские автомобилисты выразили недовольство состоянием дорог и последствиями для своих машин из-за ям. Чиновники пообещали ремонт в 2025 году.

Помимо этого, власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.

А жители Сарани возмущены укладкой асфальта в одном из переулков. По словам людей, его делали поздно вечером и во время дождя, а на следующий день он стал рассыпаться.