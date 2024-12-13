Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда начнут ремонтировать объездную дорогу в Караганде

Опубликовано:

Объездная дорога
Объездная дорога. Фото: ekaraganda.kz

Карагандинцы уже несколько лет жалуются на качество дорожного покрытия объездной дороги, соединяющей Майкудук и город. Ремонтные работы лишь усугубляют ситуацию, передает ekaraganda.kz.

Ежегодные работы по ямочному ремонту только ухудшают состояние дороги. В зимний период она фактически разрушается. Обычно ремонт заключается в вырезании больших кусков из маленьких ям и их засыпке фрезерованным асфальтом, которого хватает лишь до первых осадков.

Автомобилисты вынуждены объезжать выбоины иногда даже по встречной полосе, создавая аварийные ситуации.

Как сообщили в ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", проект ремонта этой дороги находится на стадии разработки. Ориентировочно, в марте 2025 года начнется экспертиза проекта, а при условии финансирования в третьем квартале следующего года начнут реализацию работ.

Жители надеются, что в ближайшие годы дорога получит качественный ремонт и станет безопасной для движения.

Ранее сообщалось, что карагандинские автомобилисты выразили недовольство состоянием дорог и последствиями для своих машин из-за ям. Чиновники пообещали ремонт в 2025 году.

Помимо этого, власти Караганды подготовили предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2025-2026 годах. В список включены улицы с высокой транспортной нагрузкой и межквартальные дороги.

А жители Сарани возмущены укладкой асфальта в одном из переулков. По словам людей, его делали поздно вечером и во время дождя, а на следующий день он стал рассыпаться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200374-kogda-nachnut-remontirovat-obezdnuyu-dorogu-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie