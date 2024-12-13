Аким Темиртау решил проблему с высадкой пассажиров прямо на трассе (видео)
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Аким Темиртау Галым Ашимов встретился с жителями Лесхоза, чтобы обсудить актуальные проблемы поселка. Приняты решения по очистке снега, общественному транспорту и заброшенной технике, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.
Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, жители Лесхоза обратили внимание Галыма Ашимова на несколько вопросов.
"Очистка снега. Вопрос включат в бюджет содержания дорог, а пока дорогу будут регулярно очищать от снежных заносов.
Общественный транспорт. Проблему с заездом автобусов решили. Уже с завтрашнего дня рейсы начнут курсировать до самого поселка вместо прежней высадки пассажиров на трассе. Кроме того, администрация школы № 7 скорректирует расписание занятий, чтобы оно совпадало с утренними рейсами.
Заброшенная техника. Поручил полиции найти собственников брошенной техники и обеспечить ее вывоз с территории Лесхоза", - написал аким Темиртау.
Галым Ашимов подчеркнул, что исполнение всех озвученных вопросов находится на его личном контроле.
Ранее сообщалось, что на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.
Помимо этого, в городе обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.
Также в Темиртау ведутся работы по благоустройству, включая установку видеокамер и уборку свалок, но проблема чистоты во дворах остается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200368-akim-temirtau-reshil-problemu-s-vysadkoy-passazhirov-pryamo-na-trasse-video/