Аким Темиртау решил проблему с высадкой пассажиров прямо на трассе (видео)

Аким Темиртау Галым Ашимов встретился с жителями Лесхоза, чтобы обсудить актуальные проблемы поселка. Приняты решения по очистке снега, общественному транспорту и заброшенной технике, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, жители Лесхоза обратили внимание Галыма Ашимова на несколько вопросов.

"Очистка снега. Вопрос включат в бюджет содержания дорог, а пока дорогу будут регулярно очищать от снежных заносов.

Общественный транспорт. Проблему с заездом автобусов решили. Уже с завтрашнего дня рейсы начнут курсировать до самого поселка вместо прежней высадки пассажиров на трассе. Кроме того, администрация школы № 7 скорректирует расписание занятий, чтобы оно совпадало с утренними рейсами.

Заброшенная техника. Поручил полиции найти собственников брошенной техники и обеспечить ее вывоз с территории Лесхоза", - написал аким Темиртау.

Галым Ашимов подчеркнул, что исполнение всех озвученных вопросов находится на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.

Помимо этого, в городе обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.

Также в Темиртау ведутся работы по благоустройству, включая установку видеокамер и уборку свалок, но проблема чистоты во дворах остается.