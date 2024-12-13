Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким Темиртау решил проблему с высадкой пассажиров прямо на трассе (видео)

Опубликовано:

Галым Ашимов
Галым Ашимов. Кадр из видео: instagram.com/galym__ashimov

Аким Темиртау Галым Ашимов встретился с жителями Лесхоза, чтобы обсудить актуальные проблемы поселка. Приняты решения по очистке снега, общественному транспорту и заброшенной технике, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, жители Лесхоза обратили внимание Галыма Ашимова на несколько вопросов.

"Очистка снега. Вопрос включат в бюджет содержания дорог, а пока дорогу будут регулярно очищать от снежных заносов.

Общественный транспорт. Проблему с заездом автобусов решили. Уже с завтрашнего дня рейсы начнут курсировать до самого поселка вместо прежней высадки пассажиров на трассе. Кроме того, администрация школы № 7 скорректирует расписание занятий, чтобы оно совпадало с утренними рейсами.

Заброшенная техника. Поручил полиции найти собственников брошенной техники и обеспечить ее вывоз с территории Лесхоза", - написал аким Темиртау.

Галым Ашимов подчеркнул, что исполнение всех озвученных вопросов находится на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что на рабочем совещании в Темиртау обсудили ключевые вопросы благоустройства города, включая уборку снега, вывоз мусора, газификацию и реализацию инфраструктурных проектов.

Помимо этого, в городе обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.

Также в Темиртау ведутся работы по благоустройству, включая установку видеокамер и уборку свалок, но проблема чистоты во дворах остается.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200368-akim-temirtau-reshil-problemu-s-vysadkoy-passazhirov-pryamo-na-trasse-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie