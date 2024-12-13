Зимние аттракционы проверяют в Актобе

В Актобе начались проверки зимних аттракционов на соответствие требованиям безопасности. Специалисты проверяют регистрацию и эксплуатацию объектов в соответствии с нормами, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в соответствии с требованиями СТ РК 3359-2019 немеханизированные аттракционы (батуты, горки, тарзанки и т. д.) подлежат регистрации в местных исполнительных органах.

Специалисты отдела предпринимательства Актобе начали проверки аттракционов, работающих в зимний период.

Основная цель проверок - обеспечение соответствия аттракционов требованиям безопасности, контроль над своевременной регистрацией в отделе предпринимательства, а также соблюдение безопасности посетителей.

В ходе проверок владельцам аттракционов дали рекомендации по безопасному использованию объектов и обеспечению безопасности посетителей.

Ранее сообщалось, что павлодарцы оказались недовольны расположением некоторых зимних развлечений в городе. Так, жители одного из домов пожаловались на возведение горки у них под окнами.

Помимо этого, в Алматы этой зимой откроются 12 бесплатных катков, где жители и гости города смогут насладиться активным отдыхом. Места для катания будут расположены по всему городу. Ожидается, что ледовые площадки откроются 1 декабря, если погода будет подходящей.

А в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений. Так, в ведомстве призвали одевать детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителям.