"Там столько детей": наряд полиции отправили к школе после жалобы актюбинцев в соцсетях

Жители Актобе пожаловались на автомобильный коллапс, который возникает в вечернее время возле школы № 5. По их словам, машины паркуются прямо на тротуаре, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe сообщили об опасности, которая может грозить детям. Все дело в том, что местные автомобилисты паркуются на тротуаре, в результате чего людям приходится ходить по проезжей части.

"Здравствуйте, в районе ГМЗ возле 5 школы на тротуаре вечером творится полный беспорядок, машины паркуются прямо на тротуаре, и другим приходится ходить по проезжей части.

Прошу опубликовать данный пост. Акимат, обгородите как-нибудь тротуар, там вечером столько детей ходят", - говорится в сообщении.

В акимате района Алматы города Актобе обратили внимание на жалобу граждан, пообещав принять соответствующие меры.

"Ваш вопрос принят во внимание и принимаются необходимые меры", - рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Актюбинской области также отреагировал на публикацию.

"Добрый день. На данный участок направлен наряд полиции", - написали представители ведомства в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что жители Актобе обеспокоены незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

Также жители Актобе выразили обеспокоенность поведением водителей, которые не останавливаются перед пешеходным переходом возле одной из школ города. Департамент полиции утверждает, что все необходимые дорожные знаки установлены.