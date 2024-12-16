День Независимости отмечают в Казахстане

Сегодня, 16 декабря, в Казахстане отмечают государственный праздник – День Независимости. В этот день 33 года назад был подписан закон о независимости и суверенитете нашей страны, передает NUR.KZ.

16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете Республики.

После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

Конституционный закон "О государственной независимости" провозгласил такие основные нормы:

РК обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно проводит внутреннюю и внешнюю политику.

Территория РК целостная, неделимая и неприкосновенная.

Эти нормы основывались на праве наций на самоопределение. Закон выражал волю народа Казахстана.

В честь знаменательного исторического события в Казахстане был учрежден праздник День Независимости. Его стали ежегодно отмечать 16 декабря.

День Независимости долгие годы был главным праздником в стране, имел самый высокий статус национального праздника и отмечался два дня — 16 и 17 декабря.

В 2022 году статус Дня независимости был изменен. В законе РК "О праздниках" он имеет статус государственного праздника и отмечается один день — 16 декабря. При этом обогатилось содержание праздника.

На первом съезде Национального курултая в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил отмечать День Независимости нужно иначе.

"Первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - сказал Токаев.

О том, как будут отдыхать казахстанцы на День Независимости, мы рассказывали здесь.

Как сообщали ранее в акимате Астаны, запускать салюты в честь праздника в столице не планируют. Но астанчан ждут другие праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.

Праздничные мероприятия запланированы и в Алматы. Ознакомиться со списком мероприятий можно здесь.