Казахстанец занял призовые места на международных чемпионатах, но денег не получил

Мастер спорта из Атырау остался без денежных поощрений за призовые места на международных соревнованиях и подал иск к Министерству туризма и спорта РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Атырау, мастер спорта, обратился в Министерство туризма и спорта о выплате поощрений за занятые призовые места в 2021 году по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), в 2023 году в чемпионатах Азии и Океании по самбо в Астане, чемпионате мира по самбо среди мастеров в Уральске и чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ).

Отказ министерства со ссылкой на Правила уполномоченного органа, которыми не предусмотрены выплаты ветеранам спорта, он обжаловал в суде.

СМАС, рассмотрев дело, указал, что согласно Правилам, за каждое занятое место каждому чемпиону и призеру международных соревнований, члену сборных команд в индивидуальных видах спорта выплачиваются денежные поощрения в 100%.

"Нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта - призерам международных соревнованиях", - отметили в суде.

Истец, принимая участие в соревнованиях наряду со спортсменами других стран, выступал за Казахстан и завоевал призовые места, которые учитывались в общем медальном зачете стран-участниц.

Так, на чемпионате мира по самбо в Уральске участвовали свыше 550 спортсменов из более 20 стран мира.

"Министерством нарушен принцип охраны права на доверие (ст.13 АППК), который указывает на недопустимость наступления обременяющих последствий для участника административной процедуры от незаконных действий административного органа", - пояснили в суде.

В связи с этим иск мастера спорта удовлетворили: суд обязал министерство выплатить ему денежные поощрения за призовые места на чемпионате мира.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Актобе был признан незаконным отказ Минспорта в выплате денежных поощрений спортсмену-ветерану, призеру чемпионата мира по гиревому спорту. Министерство обязали произвести выплату за занятые два первых и одно второе место на чемпионате мира по гиревому спорту в Хиве.

Достижения спортсменов на крупных международных соревнованиях и Олимпиадах поощряются государством. Так, Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали.