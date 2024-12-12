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МВД провело "антинаркотический" диктант для школьников и студентов в Астане

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Диктант о вреде наркотиков написали в Астане
Диктант о вреде наркотиков написали в Астане. Фото: polisia.kz

Более 300 тысяч студентов колледжей и вузов, а также школьников столицы приняли участие в диктанте о вреде наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, более 300 тысяч учащихся приняли участие в диктанте о вреде наркотиков в Астане.

"Это мероприятие организовано в столице впервые. Его цель - предупреждение и пресечение распространения наркомании среди молодежи, а также праворазъяснительная работа о неизбежных последствиях, связанных с наркопреступлениями", - поясняется в публикации.

Проблема наркотиков является общеизвестной и требует постоянного внимания со стороны общества, особенно в отношении подрастающего поколения, отмечают правоохранители.

В рамках акции "Астана - город без наркотиков" сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели городской диктант о вреде употребления наркотических средств в образовательных учреждениях столицы. В этом мероприятии приняли участие более 300 тысяч человек - ученики старших классов школ, студенты 1-2 курсов колледжей и высших учебных заведений города.

Диктант о вреде наркотиков написали в Астане
Диктант о вреде наркотиков написали в Астане. Фото: polisia.kz

Помимо письменной работы, сотрудники полиции организовали профилактические беседы со студентами. Учащимся рассказали о последствиях употребления наркотиков, включая формирование зависимости и разрушение психики, а также об уголовной ответственности за распространение наркотиков, вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Подобные мероприятия - один из способов привить молодежи антинаркотический иммунитет, а также повышения их правовой грамотности о мерах уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, в рекламе или пропаганде их употребления.

Данное мероприятие было направлено на то, чтобы подростки задумались о собственной жизни, не употребляли наркотики и алкоголь, не совершали правонарушений", - сообщают правоохранители.

Напомним, в сентябре в Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к родителям школьников и студентов в связи с участившимися случаями распространения наркотиков. Отмечалось, что есть случаи, когда закладки совершают 14-летние подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми.

В мае этого года принудительный скрининг на наркотики среди старшеклассников и студентов предложили ввести в Казахстане. Общественный деятель Амиржан Косанов считает, что в борьбе с наркотиками нужно применять радикальные меры.

Ранее в МВД уже высказывались на эту тему: весной правоохранители рассказали, как школьники становятся закладчиками.

А в январе этого года стражи порядка Алматы рассказали жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.

Родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

  • повышенное возбуждение или агрессия;
  • нарушение координации движений и баланса;
  • замедленная реакция на окружающее;
  • заниженное или повышенное настроение;
  • галлюцинации, паранойя, страх;
  • сильные боли, тошнота или рвота;
  • бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

Полицейские рекомендуют родителям рассказывать детям о рисках наркотиков и их опасности, а также поддерживать открытый диалог, интересоваться их друзьями и окружением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199879-diktant-o-vrede-narkotikov-ustroili-dlya-shkolnikov-i-studentov-v-astane/

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