"Стихийные ситуации нельзя предугадать": студентам Алматы напомнили правила поведения при ЧС

В вузах Алматы проходит серия обучающих мероприятий по сейсмической безопасности среди молодежи города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Во всех вузах южной столицы проходят обучающие мероприятия по сейсмической безопасности среди молодежи города. Их проводят специалисты управления молодежной политики и ДЧС города.

"Стихийные ситуации нельзя предугадать. Поэтому, чтобы они могли защитить себя, мы должны обеспечить готовность молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях. Вот почему мы обучаем молодых людей посредством таких мероприятий и развиваем их способность в первую очередь защитить себя и других в чрезвычайной ситуации. Для молодежи очень важно проводить подобные информационные мероприятия", - подчеркнул представитель ДЧС Медеу Шакенов после лекции в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

На мероприятии также были рассмотрены вопросы профилактики природных бедствий, тушения пожаров, вызванных человеческим фактором, а также оказания первой медицинской и психологической помощи.

"Благодаря сегодняшнему мероприятию я получил для себя много новой информации. Я думаю, что каждый гражданин должен знать, что делать в чрезвычайной ситуации. Если подобные мероприятия пройдут в будущем, я обязательно приму участие", - сказал студент Ербол Бакытбеков.

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