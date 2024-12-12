"Она несексуальная": глава Нацгеологической службы неожиданно высказался о профессии

На брифинге в СЦК глава Нацгеологической службы Ерлан Галиев дал неожиданный ответ на вопрос о том, почему профессия геолога не популярна в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я прошу прощения за такой странной эвфемизм, но она не сексуальная. То есть у людей, когда они слышат, например, айтишник или крутой юрист, вызывает у них ассоциацию - у него есть деньги и достаток. У профессии геолог такой популярности, к сожалению, сейчас нет.

Когда вам скажут геолог, вы, наверное, думаете, что это какой-нибудь непонятный где-то в полях ходит заросший с гитарой и т.д. Но факт в том, что сейчас эта профессия с хорошей зарплатой. Если человек действительно хорошо работает, он может хорошо зарабатывать. И он будет заниматься при этом действительно интересной работой - это наука", - заявил Ерлан Галиев.

На официальном сайте АО "Национальная геологическая служба" говорится, что Национальная геологическая служба (НГС) была создана в декабре 2021 года на базе подведомственных организации Комитета геологии с функциями по оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями РК в области геологии.