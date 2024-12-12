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Акимат Алматы улучшил показатели по предупреждению и противодействию коррупции в 2024 году

Опубликовано:

Заседание городской комиссии
Заседание городской комиссии. Фото: акимат Алматы

Состоялось расширенное заседание Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Оно прошло под председательством акима Алматы Ерболата Досаева с участием руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Армана Рахимова.

На совещании рассмотрены результаты деятельности за 11 месяцев 2024 года местных исполнительных органов по профилактике и предупреждению коррупции, а также итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере спорта.

В рамках принимаемых мер акиматом с начала 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в аппарате акима города, районных акиматах, управлениях и субъектах квазигосударственного сектора. Также приведен в соответствие с новыми требованиями раздел «Картограмма коррупции». С целью формирования антикоррупционной культуры проведены курсы повышения квалификации и онлайн-обучение для госслужащих.

Учитывая положительную динамику реализации антикоррупционных мероприятий, охват внутренним анализом субъектов квазигоссектора будет расширен с 54 до 80.

"Благодаря принятым Департаментом и акиматом мерам существенно улучшились показатели реализации мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции по сравнению с предыдущими годами. Положительно оценены проекты акимата города по раннему оповещению населения Mass Alert, "Социальный кошелек" и "Цифровой ваучер", - подчеркнул руководитель Департамента Арман Рахимов.

Кроме того, после внешнего анализа приняты меры по исключению коррупционных рисков в сфере спорта. Особое внимание уделяется строительству спортивной инфраструктуры, в том числе для лиц с инвалидностью, а также развитию массового спорта и спорта высших достижений.

"Совместными усилиями мы достигли значительных результатов по исключению коррупционных рисков. Работа по предупреждению и противодействию коррупции является принципиально важным направлением и будет продолжена в следующем году", - сказал Ерболат Досаев.

Подводя итоги совещания, глава города поручил тщательно следить за реализацией проектов и продолжить работу по минимизации коррупционных рисков.

Отмечается, что по итогам первого полугодия Алматы занял первое место по стране в рейтинге по реализации мероприятий ТБН "Предупреждение и противодействие коррупции".

Отметим, на официальном сайте Ревизионной комиссии Минпросвещения говорится, что анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, а в случае их отсутствия, лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности.

Внешний анализ коррупционных рисков проводится в период, не превышающий 30 рабочих дней, рабочей группой, созданной совместным решением.

К проведению внешнего анализа коррупционных рисков уполномоченный орган вправе привлекать специалистов и (или) экспертов иных субъектов противодействия коррупции.

Анализ коррупционных рисков включают в себя этапы сбора, обобщения, анализа информации и составление аналитической справки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199659-analiz-korrupcionnyh-riskov-proveli-v-akimate-almaty/

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