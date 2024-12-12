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Четырехполосное движение открыли на трассе Актобе - Кандыагаш

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Новая трасса в Актюбинской области
Новая трасса в Актюбинской области. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актюбинской области завершена реконструкция автодороги Актобе - Кандыагаш. Трасса является частью стратегического транспортного коридора, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, национальная компания "КазАвтоЖол" в рамках исполнения поручения президента страны в Актюбинской области завершила основные работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Актобе - Кандыагаш протяженностью 96 км.

На участке дороги введено движение по четырехполосной трассе.

В акимате отметили, что общая протяженность автомобильных дорог в Актюбинской области составляет 1869 км. Из них за последние годы 117 км было охвачено реконструкцией, а на 280 км выполнен средний ремонт.

Основное внимание уделено развитию транспортного коридора Актобе - Кандыагаш, являющегося частью автомобильной дороги республиканского значения Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань).

"Этот коридор представляет собой ключевой маршрут, стратегически важный как для региона, так и для всей страны. Он соединяет Республику Казахстан с Российской Федерацией, предоставляя выход на Астрахань", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", а также программы "Ауыл - Ел бесігі" в Западно-Казахстанской области был запланирован ремонт свыше 643 км дорог на общую сумму 91,6 млрд тенге.

Также было объявлено, что на реконструированном участке автодороги Караганда - Балхаш открыто движение. Данная трасса является частью важного транспортного коридора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199612-chetyrehpolosnoe-dvizhenie-otkryli-na-trasse-aktobe-kandyagash/

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