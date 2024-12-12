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Актюбинцев предупредили о закрытии ж/д переезда

Опубликовано:

Рельсы
Рельсы. Иллюстративное фото: pexels.com

12 декабря в Актобе будет закрыт переезд на железнодорожной станции Актобе-2 из-за ремонтных работ. Автомобилисты смогут воспользоваться объездным маршрутом, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, актюбинская дистанция пути филиала АО "НК "КТЖ" информирует, что 12 декабря 2024 года на охраняемом переезде на железнодорожной станции Актобе-2 (Авиагородок, 1790 км пк 4 четного пути) будут проводиться путевые работы со вскрытием переездного настила.

Работы будут выполняться в дневное время с 09:00 до 20:00 местного времени, в связи с чем переезд для автотранспорта будет закрыт на тот же период.

В ведомстве добавили, что для объезда будет доступен мост на 1788 км пк 7 (мост Сельмаш).

"Просим водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в движении. Благодарим за понимание!" - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре текущего года в Актюбинской области на одной из трасс также вводилось временное ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта в связи с ремонтом ж/д переезда.

Также ограничения движения вводили на некоторых автодорогах Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199489-aktyubincev-predupredili-o-zakrytii-zh-d-pereezda/

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