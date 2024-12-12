"Детей запросто сожрут": жители поселка, которого нет на карте, столкнулись с нашествием бродячих собак

В Алматинской области сельчане боятся выходить на улицу из-за стай бродячих собак. Обратиться за помощью люди не могут, поскольку их поселка документально не существует, передает сайт телеканала КТК.

На улицах здесь обычно немноголюдно. Местные жители стараются из дома не выходить. Боятся собак. Они здесь повсюду. Сельчане жалуются, больше всего опасаются за детей. Теперь на занятия их сопровождают взрослые. Родители собираются в группы, чтобы идти до школы было не так страшно.

"Я сама детей отвожу на трассу. Сама их принимаю. И сюда же тащу домой. Даже если когда я иду за ними, на меня нападают собаки. А таких детей они запросто сожрут. Девочку, они уже переехали в Каскелен, потому что здесь невозможно жить. И вот они пошли заявление писали. Не приняли. Сказали, одно заявление невозможно. А второе мы отвезли – они сказали, уже поздно. Надо было в то же время собраться всем и прийти", - рассказала Шахноза Шарасулова.

По словам сельчан, бродячие псы свободно разгуливают по улицам и уже нападают на людей. Серьезно пострадали трое детей. Их с сильными укусами отправили в больницу. Проблема с бродячими собаками здесь была практически всегда, говорят жители. По-настоящему опасно становится с наступлением темноты: псы сбиваются в стаи и могут напасть в любой момент. Поэтому местные привыкли носить с собой камни и палки.

Жители пытались вызвать службу отлова. Но приехать соглашаются только частные организации, чьи услуги платные. А возможности платить у жителей нет. Обязательных рейдов здесь не проводят. Как выяснилось, из-за того, что местность не имеет статуса поселка. Населенный пункт якобы даже не отмечен на карте.

"Звонишь в отдел отлова, они говорят: «Вы не туда попали. Звоните вот», номер дают. «Вы не туда попали». Мы не знаем, куда обращаться. Те, кто платные, вы сами понимаете, у нас нет статуса поселка, мы не можем сделать документы. Мы сами как бы себя назвали Кабанбай аулы, конечно. Но нас на карте нет даже, понимаете", - жалуется Лаура Абдильманова.

Чиновники объясняют, участок раньше был бесхозным. А пять лет назад люди начали массово выкупать здесь землю. Сейчас тут больше ста домов. Однако присвоить статус поселка и внести его в госакты еще не успели. Но обещают сделать это в ближайшее время.

"Мы оформим переход этой земли в наш сельский округ. После уже начнем решать здесь все проблемы. И присвоим статус села. Пока все, что тут есть, частное. Электричеством, водой народ сам себя обеспечил. После оформления документов, думаю, решится и вопрос с собаками. Постараемся даже раньше", - заявил замакима Иргелинского сельского округа Аркен Кенжебай.

Чиновники пообещали уже на этой неделе прислать службу отлова. А вот когда населенному пункту присвоят статус поселка, так и неизвестно.

Источник: КТК